Матч «Ростов» — «Амкар» начнётся с минуты молчания

Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» начнётся с минуты молчания в память о болельщиках из Ростова-на-Дону, погибших в автомобильной аварии. Об этом сообщает официальный сайт Российской футбольной Премьер-Лиги.

Напомним, что под Ростовом разбился микроавтобус с футбольными фанатами, возвращавшимися из Краснодара, где состоялся товарищеский матч Аргентина – Нигерия — 2:4. Пятеро болельщиков погибли.



Матч 17-го тура РФПЛ «Ростов» — «Амкар» состоится 19 ноября. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.