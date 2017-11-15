Себальос поддержал позицию Рамоса о переходе Неймара в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос сообщил, что был бы не против перехода в клуб нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, несмотря на то что ранее этот игрок защищал цвета «Барселоны».

Ранее капитан «Реала» Серхио Рамос признался, что был бы рад видеть в мадридской команде Неймара.

«Рамос сказал, что переход Неймара в «Реал» был бы плюсом для нашей команды? В мадридском клубе выступают лучшие футболисты, а Неймар является одним из таких. Если о нём так сказал наш капитан, то и я открыл бы двери перед Неймаром тоже», — приводит слова Себальоса AS со ссылкой на Cadena SER.

На прошлой неделе испанские СМИ сообщали о намерении «Реала» купить Неймара в будущем.