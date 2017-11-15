Дибала: будет странно играть на чемпионате мира без сборной Италии

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала выразил сожаление в связи с невыходом Италии на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Будет странно играть на чемпионате мира без сборной Италии. Тем не менее, думаю, это может помочь им немного изменить стиль игры, учитывая, что в последнее время у них были некоторые трудности.



Обидно, потому что несколько моих товарищей по команде играют за сборную Италии. У них были мечты, и я сожалею, что их не будет в России», — цитирует Дибалу ESPN.