Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира окончен
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Дибала: будет странно играть на чемпионате мира без сборной Италии

Футбол

Нападающий сборной Аргентины и «Ювентуса» Пауло Дибала выразил сожаление в связи с невыходом Италии на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Будет странно играть на чемпионате мира без сборной Италии. Тем не менее, думаю, это может помочь им немного изменить стиль игры, учитывая, что в последнее время у них были некоторые трудности.

Обидно, потому что несколько моих товарищей по команде играют за сборную Италии. У них были мечты, и я сожалею, что их не будет в России», — цитирует Дибалу ESPN.

Дзофф: переломным моментом для сборной Италии стал разгром в Мадриде
Источник: ESPN FC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Ювентус Пауло Дибала ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент