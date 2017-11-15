Дзофф: переломным моментом для сборной Италии стал разгром в Мадриде

Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф выразил сожаление в связи с невыходом национальной команды Италии на чемпионат мира 2018 года в России по итогам стыковых матчей со Швецией (0:1, 0:0).

«Мне было очень грустно видеть слёзы Буффона. Джиджи уже легенда, и он это осознаёт. Время, к сожалению, проходит для всех. Но он в любом случае написал важные страницы для истории футбола.



Мне всё ещё трудно верить в то, что Италия не поедет на чемпионат мира. Спустя 60 лет остаться без ЧМ — это очень больно.



Я думаю, что поражение от Испании стало переломным моментом и создало негативную атмосферу. После матча в Мадриде команда потеряла уверенность», — цитирует Дзоффа Goal.