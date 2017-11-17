Игроки «Кубани» отменили свой бойкот после встречи с руководством клуба

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 17 ноября, на встрече руководства «Кубани» с футболистами вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, пообещал выплатить по две-три зарплаты каждому игроку в срок до 24 ноября. Таким образом, группа футболистов «Кубани» отменила свой бойкот, о котором стало известно накануне. Уже сегодня игроки тренировались в обычном режиме и могут выйти на поле в завтрашнем матче.

Ранее сообщалось, что 15 футболистов основного состава краснодарской команды будут бойкотировать матч 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тюменью» в случае непогашения долгов. Задержки руководства кубанской команды по зарплатам футболистов составляют от четырёх до 12 месяцев. Также один из футболистов клуба сообщил, что накануне вместо тренировки игроки, объявившие забастовку, бегали по кругу по указанию главного тренера Евгения Калешина.