«Ростов» — «Амкар» — 0:0. Видеообзор матча

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле «Амкар». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась вничью — 0:0.

«Ростов» мог открыть счёт на 79-й минуте, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин. В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», но Михаил Сиваков угодил в штангу.

В турнирной таблице РФПЛ «Ростов» (19 очков) располагается на 11-й строчке, а «Амкар» (18) занимает 12-е место.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Ростова» в YouTube.