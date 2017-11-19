100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Защитник «Витесса» забил в свои ворота ударом с 40 метров

Футбол

Защитник «Витесса» Фанкати Дабо отметился забавным автоголом в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов с «Гронингеном». Встреча проходила в Гронингене на стадионе «Эйроборг» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 59-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды Дабо получил мяч у боковой линии и выполнил неаккуратный пас в сторону своих ворот. Мяч перелетел голкипера гостей Йеруна Хаувена и влетел в сетку ворот.

Счёт в матче также был открыт в результате автогола — свои ворота поразил Каспер Ларсен.

Видео автогола доступно в YouTube.

Нидерланды - Эредивизия. 12-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Гронинген
Гронинген
4 : 2
Витесс
Арнем
0:1 – Ларсен – 32 (автогол), 1:1 – Дабо – 59 (автогол), 1:2 – Матавж – 62 (пен), 2:2 – Идрисси – 65, 3:2 – Махи – 78, 4:2 – ван Верт – 82
Удаления: Reis, 83 – нет
Фаны «Фейеноорда» провели акцию в честь вратаря, потерявшего сына из-за лейкемии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Витесс Гронинген
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент