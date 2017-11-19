Защитник «Витесса» забил в свои ворота ударом с 40 метров

Защитник «Витесса» Фанкати Дабо отметился забавным автоголом в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов с «Гронингеном». Встреча проходила в Гронингене на стадионе «Эйроборг» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

На 59-й минуте при счёте 1:0 в пользу своей команды Дабо получил мяч у боковой линии и выполнил неаккуратный пас в сторону своих ворот. Мяч перелетел голкипера гостей Йеруна Хаувена и влетел в сетку ворот.

Счёт в матче также был открыт в результате автогола — свои ворота поразил Каспер Ларсен.

Видео автогола доступно в YouTube.