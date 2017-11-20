Аллегри: Буффон и Барцальи не сыграли с «Сампдорией», так как слишком расстроены

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему голкипер Джанлуиджи Буффон и защитник Андреа Барцальи отсутствовали в стартовом составе туринцев на матч 13-го тура Серии а с «Сампдорией» (2:3). По словам наставника, оба футболиста были расстроены непопаданием сборной Италии на ЧМ-2018.

«Они очень разочарованы. За 15 дней в расположении национальной команды они устали физически и, прежде всего, морально. Это был бы шестой чемпионат мира для Буффона, вылет стал для него большим разочарованием, но он остаётся в хорошей форме», — приводит слова Аллегри Mirror.