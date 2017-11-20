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Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года

Футбол

Сегодня 23-летний защитник «Спартака» Георгий Джикия продлил трудовой договор с московским клубом до 31 мая 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды. Прежнее соглашение футболиста с красно-белыми было рассчитано до 2021 года.

Джикия перешёл в стан «Спартака» 27 декабря 2016 года из пермского «Амкара», сыграл 30 матчей и забил один гол. Кроме того, Георгий провёл 8 матчей за сборную России.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 15 матчах Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом.

Источник: «Зенит» сделал шикарное предложение защитнику «Спартака» Джикии
Источник: Официальный сайт ФК "Спартак" Сообщить об ошибке
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