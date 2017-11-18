Источник: «Зенит» сделал шикарное предложение защитнику «Спартака» Джикии

Защитник «Спартака» Георгий Джикия имеет вариант продолжения карьеры в «Зените», сообщил известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в «Твиттере». Крупский охарактеризовал предложение, сделанное «Зенитом» 23-летнему футболисту, как шикарное.

Накануне спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Спартак» и Джикия ведут переговоры о продлении контракта до 2022 года, а нынешняя зарплата защитника — около € 700 тыс.

По данным Transfermarkt, действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2021 года.