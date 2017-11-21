Мидо: верю, что Салах не задержится в «Ливерпуле» и вскоре перейдёт в «Реал»

Один из лидеров сборной Египта прошлых лет Мидо впечатлён уровнем игры соотечественника Мохамеда Салаха, ярко дебютировавшего в «Ливерпуле» на старте сезона и лидирующего в списке бомбардиров красных.



«Верю, что Салах не задержится в «Ливерпуле» надолго, и скоро он присоединится к мадридскому «Реалу», — написал Мидо в своём «твиттере».



Салах забил 14 голов в 18 играх в составе «Ливерпуля», пять из которых пришлись на Лигу чемпионов. Новичок мерсисайдцев претендует на звание лучшего игрока года в Африке.