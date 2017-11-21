Кавани: мы с Неймаром не друзья, но уважаем друг друга

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в интервью UOL рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Неймаром, отметив, что они не являются друзьями.

«Иметь хороших друзей – это нормально. Тех, кто близок по культуре или за его личные качества. Мы же не являемся друзьями. Важно, что мы уважаем друг друга, и каждый понимает, что для этого нужно», — отметил Кавани.

Ранее между Кавани и Неймаром возникли разногласия при выборе исполнителя штрафного удара, а впоследствии и пенальти. Позже главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери решил, что уругваец и бразилец будут бить пенальти по очереди.