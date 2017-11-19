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Кавани: следующий пенальти «ПСЖ» опять будет бить Неймар

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани после разгромной победы над «Нантом» в матче 13-го тура чемпионата Франции сообщил, что следующий пенальти парижан будет бить Неймар. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Следующий пенальти опять будет бить Неймар», — цитирует Кавани Goal.

Так как предыдущий пенальти парижан тоже бил Неймар, многие СМИ посчитали, что бразилец стал постоянным исполнителем 11-метровых в команде.

Кавани не позволил форварду Неймару пробить с «точки» в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), после чего два игрока по решению главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери стали бить 11-метровые по очереди.

Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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ФК ПСЖ Неймар Эдинсон Кавани
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