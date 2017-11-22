Зидан: знали, что голов Роналду и Бензема долго ждать не придётся

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды над АПОЭЛ (6:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и отметил авторов дублей — Криштиану Роналду и Карима Бензема.



«Я очень доволен. Мы забили шесть голов, при этом сумев сыграть на ноль. „Реал“ провёл отличный матч и показал умный футбол. Счастлив за ребят, поскольку они работают в поте лица ради достижения успехов. Мы знаем, что ситуация изменится к лучшему, нужно продолжать в том же духе. Знали, что голов Роналду и Бензема долго ждать не придётся. По ходу сезона случаются спады, но мы не сомневались, что они прибавят», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

«Марибор» = недобор. Как «Спартак» наступил на знакомые грабли Третье место в группе Лиги чемпионов от красно-белых уже никуда не денется, но второе стало ещё дальше.