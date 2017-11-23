Ибрагимович — первый футболист, сыгравший в ЛЧ в составе семи клубов

Нападающий Златан Ибрагимович стал первым футболистом, сыгравшим в Лиге чемпионов за семь разных клубов. Он принял участие в поединке 5-го тура группового этапа турнира, в котором «Манчестер Юнайтед» встречался с «Базелем» (0:1).



Шведский бомбардир пропустил первую часть сезона из-за серьёзной травмы (разрыв передней крестообразной связки), и поэтому его дебют в Лиге чемпионов в составе «МЮ» был отложен.



Ранее Ибрагимович играл в главном еврокубковом турнире в составе «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Милана» и «ПСЖ».

«МЮ» на выезде проиграл «Базелю»