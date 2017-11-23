«МЮ» на выезде проиграл «Базелю»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Базелю» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 89-й минуте забил Михаэль Ланг.

«Базель» благодаря победе вышел на второе место. У швейцарской команды столько же очков, что и у ЦСКА, но она опережает «армейцев» по личным встречам.

Турнирная таблица в группе А после пяти туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.