Хавбек «Олимпиакоса»: хотели занять хотя бы третье место в ЛЧ, расстроены собой

Полузащитник «Олимпиакоса» Панайотис Тахцидис прокомментировал выездной матч 5-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом». Греческая команда потерпела поражение со счётом 1:3 и лишилась шансов занять даже третье место в своей группе.

«Мы не оправдали ожидания. Мы контролировали матч, но совершали невынужденные ошибки и в течение трёх минут пропустили два мяча. Это футбол. Мы расстроены собой. Мы в тяжёлой группе, но стремились занять по крайней мере третье место. Мы этого не сделали, и теперь наша цель — заполучить победу над «Ювентусом» перед нашими болельщиками», — цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.