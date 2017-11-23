«Лестер» собирается расстаться с Мусой в январе 2018 года

«Лестер Сити» во время зимнего трансферного окна планирует расстаться с нападающим Ахмедом Мусой, который был приобретён летом 2016 года у ЦСКА примерно за € 20 млн, утверждает The Sun.



Нигериец не провёл ни одного матча в текущем сезоне английской Премьер-лиги, хотя тренер команды — Клод Пюэль — недавно отметил, что собирается предоставить некоторым запасным футболистам игровое время в ноябре и декабре.



Кроме того, «Лестер», вероятно, покинут Леонардо Уллоа и Йоан Беналуань. В число основных претендентов на Мусу входит «Халл Сити», выступающий в Чемпионшипе под руководством Леонида Слуцкого.

Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось