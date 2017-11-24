Полузащитник «Локомотива» Фарфан за 22 дня пролетит 46 тыс. километров

Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан для участия в прошедших матчах преодолевал большие расстояния на самолёте.

Хавбек сначала в Москве сыграл за «железнодорожников» в дерби с ЦСКА в Премьер-Лиге, после чего играл за свою национальную команду в Перу, а затем в Новой Зеландии в рамках стыковых поединков за выход на чемпионат мира—2018. Накануне Фарфан снова в Москве принял участие во встрече Лиги Европы с «Копенгагеном».

А учитывая, что «Локомотиву» 27 ноября предстоит выездная игра со «СКА-Хабаровск», то выходит, что Фарфан за 22 дня преодолеет 28 тыс. миль (около 46 тыс. километров), сообщает FourFourTweet.