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Мойес: после всего негатива, сегодня болельщики «Вест Хэма» были невероятными

Футбол

Дебютировавший на посту главного тренера «Вест Хэма» Дэвид Мойес отдал должное поддержке лондонцев в матче с «Лестер Сити» (1:1) на старте 13-го тура АПЛ.

«Болельщики сразу стали горой за футболистов, и они оправдали ожидания. Фанаты были невероятными, учитывая весь прошлый негатив, сегодня всё было наоборот. Играть дома у «Вест Хэма» всегда сложно благодаря серьёзной поддержке хозяев, и сегодня болельщики это сделали», — цитирует специалиста BBC.

Шотландский тренер возглавил тренерский штаб «Вест Хэма» после увольнения хорвата Славена Билича.

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