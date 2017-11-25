Мойес: после всего негатива, сегодня болельщики «Вест Хэма» были невероятными

Дебютировавший на посту главного тренера «Вест Хэма» Дэвид Мойес отдал должное поддержке лондонцев в матче с «Лестер Сити» (1:1) на старте 13-го тура АПЛ.



«Болельщики сразу стали горой за футболистов, и они оправдали ожидания. Фанаты были невероятными, учитывая весь прошлый негатив, сегодня всё было наоборот. Играть дома у «Вест Хэма» всегда сложно благодаря серьёзной поддержке хозяев, и сегодня болельщики это сделали», — цитирует специалиста BBC.



Шотландский тренер возглавил тренерский штаб «Вест Хэма» после увольнения хорвата Славена Билича.