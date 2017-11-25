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Агент Дармиана: никаких переговоров или предложений от клубов Серии А не было

Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Маттео Дармиан не вел переговоров о переходе в один из итальянских клубов, сообщил агент Туллио Тинти, представляющий интересы игрока.

«Никаких переговоров или предложений не было. Ещё слишком рано говорить о подобных вещах. На данный момент у нас нет ничего конкретного, только слухи», — сказал агент в интервью Pagine Romaniste.

Ранее в итальянских СМИ появлялись сообщения, согласно которым в переходе Маттео Дармиана заинтересованы «Рома», «Наполи» и «Интер».

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