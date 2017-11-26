Джикия: ответный матч с «Севильей» — сложный в сезоне. Отвратительная аура

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями о выездном матче с «Севильей» (1:2) в Лиге чемпионов, который состоялся в начале ноября.

«Наверное, это был самый сложный матч сезона. Отвратительная аура. Испанцы всё для этого сделали. К тому же не пустили на игру наших болельщиков. Мы, конечно, видели на стадионе спартаковских поклонников. Но их было очень мало. А играть без наших болельщиков — это совсем не то.



Такие матчи, как с испанцами, меня по-спортивному заводят. Если игра спокойная — это скорее давит. Когда ты всю встречу просто взламываешь, взламываешь, взламываешь оборону соперников», — сказал Джикия в интервью пресс-службе «Спартака».