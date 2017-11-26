Сын Патрика Клюйверта оформил хет-трик в матче «Аякс» — «Рода»

«Аякс» одержал победу над «Родой» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Хет-трик в составе «Аякса» оформил сын бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта — 18-летний Джастин. По одному голу забили Каспер Дольберг и Донни ван де Бек. Для Клюйверта эти мячи стали первыми в текущем сезоне, но он забивал в чемпионате в прошлом году.

«Аякс» (28 очков) занимает второе место в таблице Эредивизи, «Рода» (7) — последнее.