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Сын Патрика Клюйверта оформил хет-трик в матче «Аякс» — «Рода»

Футбол

«Аякс» одержал победу над «Родой» в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов. Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Хет-трик в составе «Аякса» оформил сын бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Нидерландов Патрика Клюйверта — 18-летний Джастин. По одному голу забили Каспер Дольберг и Донни ван де Бек. Для Клюйверта эти мячи стали первыми в текущем сезоне, но он забивал в чемпионате в прошлом году.

«Аякс» (28 очков) занимает второе место в таблице Эредивизи, «Рода» (7) — последнее.

Нидерланды - Эредивизия. 13-й тур
26 ноября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Аякс
Амстердам
5 : 1
Рода
Керкраде
0:1 – Кум – 32, 1:1 – Клюйверт – 45, 2:1 – Дольберг – 59, 3:1 – Клюйверт – 60, 4:1 – ван де Бек – 75, 5:1 – Клюйверт – 85
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