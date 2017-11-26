Ингасон: теперь «Ростову» будет психологически легче

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон подвёл итоги домашнего матча 18-го тура РФПЛ с «Анжи» (2:0). Ростовская команда одержала первую победу с 12 августа. Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате составила 11 матчей.

«Это очень важная победа для нас, настоящая битва за шесть очков. До зимнего перерыва нас ожидает ещё два важных матча. Нам необходимо показать максимальный результат.

До забитого мяча мы также играли хорошо в созидании, но немного не хватало последнего паса. После пенальти почувствовали уверенность в своих силах, забили второй гол. Всегда важно удвоить преимущество, чтобы увереннее вести игру.

Это правда, что теперь команде будет психологически легче, ведь это первая победа после выездного матча в Уфе. Мы много раз играли вничью, в некоторых встречах проигрывали, хотя иногда заслуживали победу. Сегодняшний успех важен в психологическом плане, теперь команда будет чувствовать себя увереннее», — цитирует Ингасона официальный сайт «Ростова».