Кучук: в глобальном плане у «Ростова» всё получилось, у нас есть ещё резервы

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Анжи» (2:0) в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги.

«Ушло ли напряжение после победы? Оно есть в каждой встрече. При подготовке к матчу у нас было не совсем много времени и ресурсов. По игре что-то вышло, что-то нет. Если же взять встречу в целом, то у нас в глобальном плане всё получилось. Конечно, было видно, что психологически команда была как натянутая струна. Но ничего, будем двигаться дальше, у нас есть ещё резервы.



Почему раньше не играли в четыре защитника? Тактика — это очень обширная разносторонняя тема. Ты должен знать, сможешь ли осилить эти изменения и сможет ли это команда. Можно было перейти на три или четыре варианта тактики. У нас в перерыве был разговор с футболистами, они считали, что можно вернуться к старой тактике, но мы оставили этот вариант, получив пространство. Все тактики сильно отличаются в деталях, и переход непростое дело», — цитирует Кучука официальный сайт «Ростова».