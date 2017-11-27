Тренер «Валенсии»: мы поддерживаем введение видеоповторов

Тренер «Валенсии» Рубен Урия, подводяитоги матча 13-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1), прокомментировал незасчитанный гол Лионеля Месси, забитый в первом тайме. Урия заменил на тренерской скамье дисквалифицированного Марселино Тораля.

«Нам пришлось приложить немало усилий в матче с одной из лучших команд мира, если не лучшей. Второй тайм в нашем исполнении был очень хорошим и впечатляющим. Поздравляю всех с этим результатом, особенно наших болельщиков, которые были на высоте.

Незасчитанный гол? С моего места я не мог рассмотреть тот эпизод. Говорят, что гол был… Чтобы зафиксировать гол, арбитр должен чётко его увидеть. Значит, линейный не увидел гола в том эпизоде. Мы поддерживаем введение видеоповторов. Спорные эпизоды могут произойти и с «Барселоной», и с «Валенсией», и с любой другой командой", — приводит слова Урии AS.