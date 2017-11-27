«Наполи» зимой может приобрести нападающего «Краснодара» Смолова

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов попал в сферу интересов «Наполи». Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб рассматривает вариант приобретения зимой футболиста сборной России. Издание отмечает, что 27-летний игрок удачно впишется в игровую схему неаполитанцев 4-3-3.



Отмечается, что контракт Смолова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2019 года, а его трансферная стоимость в настоящее время составляет от € 20 до € 25 млн.

Смолов выступает за «Краснодар» с 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах РФПЛ, забил 9 голов и отметился тремя результативными передачами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где к нему проявляет интерес «Вест Хэм Юнайтед».