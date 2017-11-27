Моджи: считаю «Интер» главным фаворитом Серии А, Спаллетти воскресил команду

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи выразил мнение, что «Интер» является главным фаворитом на победу в чемпионате Италии в текущем сезоне.

«Считаю „Интер“ главным фаворитом сезона, так как они не заняты игрой в еврокубках, а Спаллетти воскресил эту команду. К тому же у „Интера“ есть форвард (Мауро Икарди. — Прим. „Чемпионата“), способный регулярно забивать», — сказал Моджи.

После 14 сыгранных матчей «Интер» (36 очков) занимает второе место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на два балла.