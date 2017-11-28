Каррера: болельщики «Спартака» — прекрасные и горячие, наш клуб — лучший!

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы в матче 18-го тура РФПЛ над «Зенитом» (3:1) обратился к болельщикам красно-белых.

«Мы вернулись! Это наша команда — мои бойцы. Это наши болельщики — прекрасные и горячие. Это наш клуб — лучший. Я горжусь быть частью этой команды! „Спартак“ (Москва) навсегда в моём сердце. Я вас люблю!» — написал Каррера на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Массимо Карреры в «Инстаграме».

«Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ, «Зенит» (33 очка) остался на второй позиции.