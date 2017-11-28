Мовсисян может продолжить карьеру в Казахстане

Нападающий Юра Мовсисян в межсезонье может пополнить состав одного из клубов казахстанской Премьер-лиги, сообщает Sports.kz.

Известный в России по выступлениям за «Краснодар» и «Спартак» армянский форвард последние два сезона играет в США за команду «Реал Солт-Лейк». За это время 30-летний игрок провёл за американский клуб в лиге 58 матчей, забив в них 16 мячей (в сезоне 2017 года — 28 матчей и семь голов).

На счету Мовсисяна 34 встречи и девять забитых мячей в составе национальной сборной Армении.