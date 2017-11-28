Коутиньо: Суарес — киллер, Джеррард — кумир, Неймар скоро выиграет «Золотой мяч»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо дал интервью, в котором поделился мнением о Луисе Суаресе, Стивене Джеррарде и Неймаре.

«Суареса я называю киллером. Топ-игрок. Он не промахивается. Если у него есть момент, этот момент завершится голом. Я поиграл со многими хорошими нападающими, но именно Суарес лучший в том, что касается реализации моментов.

Стиви Джи — лучший полузащитник из тех, с кем я играл. Я многому у него научился. В своё время в Бразилии я играл за него на PlayStation, он был моим кумиром и на деле оказался даже лучше, чем мне казалось. Настоящий капитан и лидер.

Неймар? Неплохой игрок! Один из лучших в мире. Я играл с ним много раз, мы были вместе в юношеских сборных разных возрастов, и он всегда выделялся. Однажды он выиграет «Золотой мяч», и этот день приближается. Иногда кажется, что у него нет места для манёвра, но ему удаётся сделать что-то необычное, даже если в соперниках человек пять», — сказал Коутиньо.