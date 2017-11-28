По итогам первого этапа продаж распределено 742 760 билетов на матчи ЧМ-2018

За три дня до жеребьёвки финального раунда чемпионата мира—2018 завершился первый этап продаж билетов на турнир, который пройдёт в России.

По итогам первого этапа продаж, который был разделён на два периода, было распределено 742 760 билетов.

Как отмечается на официальном сайте ФИФА, большинство заявок поступило из России, но и интерес со стороны зарубежных болельщиков также растёт: 47% билетов в рамках первого этапа продаж было распределено иностранным болельщикам. Болельщики из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии лидируют в этом отношении.



Продажи билетов на ЧМ-2018 возобновятся 5 декабря. До 31 января 2018 года болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или на доступные билетные продукты на сайте ФИФА. Как и в рамках первого периода первого этапа продаж, если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки.