Возобновилась продажа билетов на ЧМ-2018. Старт был дан в 12:00 мск. Как сообщает пресс-служба ФИФА, приобрести билеты можно на FIFA.com/bilet. Продажа билетов в режиме реального времени и в порядке живой очереди завершится 28 ноября. При этом заявки будут обрабатываться моментально и билеты будут распределяться сразу после завершения оплаты. Принимая во внимание повышенный спрос и возможность того, что билеты, оставшиеся после прошедшего периода продаж, могут быть проданы очень быстро, пресс-служба рекомендует болельщикам совершать покупку сразу после старта продаж в порядке живой очереди. На данном этапе билеты на матч открытия и финал не доступны.

По итогам первого периода продаж, который завершился 12 октября, болельщикам было распределено 622 117 билетов (на основании поступления платежей). В рамках данного периода были поданы заявки на 3 496 204 билета, и спрос на многие билетные продукты и матчи сильно превысил количество доступных билетов. В связи с этим для распределения билетов была проведена случайная жеребьёвка, которая прошла в присутствии нотариуса. Кроме того, ФИФА также выявила ряд заявок на билеты, которые не могли быть допущены для участия в жеребьёвке, например заявки на билеты на матчи команд, которые не квалифицировались на ЧМ-2018, а также заявки, поданные с нарушением общих правил (не более четырёх билетов на один матч, не более семи матчей).



Большая часть заявок была подана российскими болельщиками, и по итогам случайной жеребьёвки 57% билетов было распределено болельщикам из России. Билеты, распределённые иностранным болельщикам, составляют 43% от общего числа распределённых билетов. В первую десятку в данном отношении вошли болельщики из США, Китая, Германии, Бразилии, Израиля, Англии, Финляндии, Мексики и Франции.



Билеты, приобретённые в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнётся не раньше апреля-мая 2018 года (возможны изменения).



Билеты 4-й категории, которая зарезервирована исключительно для резидентов РФ, не будут доступны для приобретения в рамках следующего этапа продаж в порядке живой очереди. Это связано с тем, что все билеты 4-й категории из квоты, доступной для продажи на данный момент, были распределены болельщикам в рамках предыдущего периода.



ФИФА выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом. Более подробная информация доступна здесь.



По инициативе российских властей, для посещения всех матчей чемпионата мира по футболу-2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьёвки.



Для прохода на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу-2018, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Подробную информацию о Паспорте болельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.



Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.