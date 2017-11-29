Бундеслига представила лучшие голы и курьёзные моменты 13-го тура

Немецкая Бундеслига на официальном канале в YouTube представила видео лучших пяти голов 13-го тура, а также курьёзные моменты.

Пятое место в обзоре лучших голов Бундеслиги занимает полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта, который отличился в матче с «Вердером» (2:0). Четвёртым стал полузащитник «Баварии» Артуро Видаль и его гол во встрече с мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:2).

Третье место занимает полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце, который отметился голом в поединке с «Шальке-04» (4:4). Вторым стал также игрок дортмундцев Рафаэль Геррейро, а первую строчку занял хавбек «Шальке» Даниэль Калиджиури.

Топ-5 лучших голов можно посмотреть на канале Бундеслиги в YouTube.

Курьёзные моменты 13-го тура также доступны на канале Бундеслиги в YouTube.