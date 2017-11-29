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Линекер: моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа

Футбол

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер, который будет одним из ведущих жеребьёвки финальной стадии чемпионата мира 2018 года, показал, как выглядит его гардеробная в Кремле. Бывший футболист сравнил её с лифтом президента США Дональда Трампа. Фото Линекер выложил на своей странице в «Инстаграме».

«Моя гардеробная в Кремле похожа на лифт Трампа», — говорится в сообщении.

Напомним, что вместе с Линекером вести жеребьёвку будет телеведущая Мария Командная. Мероприятие состоится 1 декабря в Москве.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Линекера.

Стало известно, сколько Линекер заработает за проведение жеребьёвки ЧМ-2018
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