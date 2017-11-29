Президент УЕФА Чеферин стал участником благотворительной кампании Маты

Президент УЕФА Александер Чеферин присоединился к благотворительной кампании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты.

«Глубоко благодарю Александера за доверие, которое он оказал нашей общей цели. Могу только приветствовать его жест и согласиться с его твердой убежденностью, что футбол может помочь сделать мир лучше. Он первый футбольный лидер, присоединившийся к нашей акции, и я искренне надеюсь, что многие последуют его примеру», — отметил Мата.

Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.

Фото доступно в «твиттере» Маты.