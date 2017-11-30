Кержаков: пусть Кокорин, Дзюба или Смолов побьют мой рекорд, а сын их обойдёт

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал игроков, которых он хотел бы видеть в качестве покорителей его рекордов.



«Мне бы очень хотелось, чтобы это сделали ребята, с которыми я играл: Кокорин, Дзюба, Смолов… Если кто-то из них побьёт мой рекорд, мне будет намного приятнее. Либо тогда уже мой сын в будущем. Вот пусть кто-то из этих ребят сначала побьёт мой рекорд, а потом уже мой сын этот результат превзойдёт. Так будет лучше», — сказал Кержаков.



Александр — лучший бомбардир в истории сборной России, а также рекордсмен по количеству голов среди россиян во всех турнирах.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате».