Санетти вручил Ноэлу Галлахеру именную футболку «Интера» с 10-м номером

Вице-президент «Интера» Хавьер Санетти вручил британскому музыканту Ноэлу Галлахеру именную футболку итальянской команды.

Бывший лидер группы Oasis приехал в Италию в рамках продвижения своего третьего сольного альбома «Who Built the Moon?». Сегодня Галлахер посетил Милан.

Отметим, что Ноэл и его брат, Лиам, являются болельщиками «Манчестер Сити». Тем не менее Галлахеру подарили форму нерадзурри с 10-м номером на спине.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице итальянского клуба в «Инстаграме».