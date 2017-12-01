Губернатор: матч Россия — Германия в Волгограде? Это было бы хорошо и красиво!

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, как бы отнёсся к тому, чтобы сборные России и Германии сыграли на строящемся к ЧМ-2018 стадиону в Волгограде.

«Это было бы хорошо и красиво! Мы на самом деле мечтаем, чтобы каждая из сборных сыграла на самом красивом стадионе. Вы можете приехать и увидеть это сами.

Мы начинаем 9 мая — принимаем финал Кубка России. Очень символично, что в 1943 году, но 2 мая, состоялся матч, так скажем, на руинах Сталинграда: играли «Спартак» и «Динамо» (Сталинград).

Мы мечтаем, что однажды в финале Кубка России сыграет «Ротор», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.