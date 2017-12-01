Чаушич: тульский «Арсенал» не заслуживал поражения в матче со «Спартаком»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич прокомментировал домашнее поражение в матче 19-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (0:1).

«Было очень тяжело играть на таком поле. Очень сложный матч — много борьбы. Думаю, что нам не повезло. Мы хорошо играли и не заслуживали поражения.

В таких матчах нужно быть собранным вплоть до последней минуты игры. Мы допустили глупую ошибку в концовке и пропустили простой гол. Мы отдали все силы, но не хватило концентрации. Болельщики? Они были хороши, как и в каждой игре. Это даёт нам силы двигаться дальше.

Досадно вот так проигрывать. Но будет следующий матч, нужно брать три очка», — передаёт слова Чаушича корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.