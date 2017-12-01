Божович: ничейная игра, «Спартак» просто использовал ошибку «Арсенала» в конце

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

«Игра была до ошибки. Мы могли забить, в первом тайме было два хороших момента у Кангва и Джорджевича. Во втором тайме опять два хороших момента у нас было, как и у „Спартака“. Ничейная игра, мы не заслужили поражение, но „Спартак“ выиграл просто потому, что использовал нашу ошибку в конце.



Поле было плохое, было трудно играть низом. Пытались навязывать борьбу, где-то успевали, где-то нет, но игра была 50 на 50. По такой погоде очень опасно давать бить издали, и поэтому обе команды не позволяли этого делать.



Был ли силён соперник, у которого не было нескольких важных фигур? Когда играет „Спартак“, то играют спартаковские футболисты, а не какие-то другие. Команда носит имя „Спартак“, а кому играть, кому не играть — это они должны принимать решение.



Мы должны работать и должны настраиваться на следующего противника. Ничего ещё не закончилось», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».