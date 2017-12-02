Ильин: пока основная группа разминалась, я чуть потусовался и без разминки вышел

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:2) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Хотелось выиграть или как минимум зацепить хотя бы одно очко. Играли достойно. Выигрывали. Показывали неплохой футбол, но сами привезли себе голы, обидно. Совсем не ожидал, что выйду на замену. Никаких предпосылок к этому не было. Не слышал, чтобы Эрик говорил о каком-то дискомфорте. Вроде, всё было хорошо. Размяться не успел. Пока основная группа разминалась, я просто чуть потусовался и в итоге без разминки вышел.

Что касается того, что мяч был больше на противоположном фланге, это случайность. Я заметил, что больше правым флангом игра была, поэтому по ходу игры пытался изменить ситуацию. Мы с Колей Димитровым чуть менялись на небольшое время, чтобы в игре быть.

Толкнул Димитрова на эмоциях — такой накал, столько болельщиков. Плюс я дома играл, хотелось выиграть. Там момент был стопроцентный: если бы он отдавал, я бы расстреливал Лодыгина. Потом я к Коле подошёл, он сказал, что всё нормально. И на тренировке такие стычки возникают, а уж в игре тем более. Я палку не перегнул, не удалился, поэтому нормально. Конечно, обидно, что как раз после этой атаки «Зенит» нам забил. Но не забиваешь ты – забивают тебе. В прошлой игре был такой же момент у Евсеева. Мы тоже атаковали, он отдал мне пас, и потом контратаку сразу получили. То есть ситуация один в один.

Не сказал бы, чтобы «Зенит» сейчас отличался от апрельского. Мне и тогда понравилось, как питерская команда играет. Видно, что у них осталась та же картина игры: они агрессивно атакуют», — передает слова Ильина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.