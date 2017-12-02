Кришито: это проблема «Зенита» — создаём и реализуем не так много, как хочется

Защитник «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (2:1) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Урал» хорошо защищался, всей командой, у нас было не так много свободного пространства, не слишком много голевых моментов. Это вообще проблема «Зенита» в последнее время: мы создаём и реализуем не так много, как хотелось бы. С этим связаны основные сложности».

Также Кришито ответил на вопрос об эпизоде с красной карточкой. В концовке первого тайма главный арбитр матча Сергей Карасёв по ошибке достал из кармана красную карточку вместо жёлтой и показал её Кришито. Вскоре арбитр исправился, показав итальянцу жёлтую карточку.

«Удивился, когда увидел красную карточку. В том эпизоде я говорил судье, что это был пенальти. До сих пор считаю, что был пенальти», — сказал Кришито в эфире телеканала «Наш футбол».