Почеттино: меня порадовала сила духа, показанная «Тоттенхэмом» в Уотфорде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Уотфордом» в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счетом 1:1.

«Мы заслужили большего. Во втором тайме мы играли более 40 минут в меньшинстве, но команда была храброй и пыталась выиграть. Я доволен. В последние несколько недель у нас часто что-то не получается, но сила духа, показанная нами сегодня, меня порадовала. Иногда нужно почувствовать это разочарование, чтобы чему-то научиться.



Мы были близки ко второму мячу. Хорошо справились с задачей во второй половине, я доволен качеством игры», — сказал тренер.