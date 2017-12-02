«Тоттенхэм» не смог выиграть у «Уотфорда», «Эвертон» победил «Хаддерсфилд Таун»

«Уотфорд» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте Кристиан Кабазель вывел хозяев вперед. В середине первого тайма Сон Хын Мин сравнял счет. На 52-й минуте Давинсон Санчес получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

В других матчах 15-го тура чемпионата Англии «Эвертон» победил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:0, а «Сток Сити» одолел «Суонси Сити» (2:1).

Таблица АПЛ.