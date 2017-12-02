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«Тоттенхэм» не смог выиграть у «Уотфорда», «Эвертон» победил «Хаддерсфилд Таун»

Футбол

«Уотфорд» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счетом 1:1.

На 13-й минуте Кристиан Кабазель вывел хозяев вперед. В середине первого тайма Сон Хын Мин сравнял счет. На 52-й минуте Давинсон Санчес получил прямую красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

В других матчах 15-го тура чемпионата Англии «Эвертон» победил «Хаддерсфилд Таун» со счетом 2:0, а «Сток Сити» одолел «Суонси Сити» (2:1).

Таблица АПЛ.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Кабазель – 13, 1:1 – Мин – 25
Удаления: нет – Санчес, 52
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Сигурдссон – 47, 2:0 – Калверт-Льюин – 73
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
2 : 1
Суонси Сити
Суонси
0:1 – Бони – 3, 1:1 – Шакири – 36, 2:1 – Диуф – 40
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