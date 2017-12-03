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«Уфа» — «Амкар»: команды определились со стартовыми составами

Футбол

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Амкара» на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.

Запасные: Шелия, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Обляков, Абдулавов, Фатай.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Конде, Шаваев, Форбс, Баланович, Салугин, Прокофьев, Бодул.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 мск.

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