«Уфа» — «Амкар»: команды определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Амкара» на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Тумасян, Никитин, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Кротов, Игбун.
Запасные: Шелия, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Безденежных, Карп, Обляков, Абдулавов, Фатай.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Комолов, Гащенков, Костюков, Гол, Огуде, Эззатоллахи.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Конде, Шаваев, Форбс, Баланович, Салугин, Прокофьев, Бодул.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:00 мск.