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«Шапекоэнсе» пробился в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы

Футбол

«Шапекоэнсе» пробился в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы. Игроки отмечали этот успех со слезами на глазах.

Команда победила «Коритибу» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Бразилии со счетом 2:1 и финишировала в турнире восьмой, квалифицировавшись в самый престижный клубный турнир Южной Америки.

28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился в Колумбии. В результате выжили только трое игроков бразильской команды.

Бразилия - Серия А. 38-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 22:00 МСК
Шапекоэнсе
Шапеко
2 : 1
Коритиба
Куритиба
0:1 – Клебер – 14, 1:1 – Эликарлос – 38, 2:1 – Де Мело – 90+5
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