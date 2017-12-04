«Шапекоэнсе» пробился в Кубок Либертадорес спустя год после авиакатастрофы. Игроки отмечали этот успех со слезами на глазах.

Команда победила «Коритибу» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Бразилии со счетом 2:1 и финишировала в турнире восьмой, квалифицировавшись в самый престижный клубный турнир Южной Америки.

28 ноября 2016 года самолёт с футболистами «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финал Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ», разбился в Колумбии. В результате выжили только трое игроков бразильской команды.