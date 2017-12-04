«Ювентус» и «Рома» поспорят с «Наполи» за защитника «Атлетико» Врсалько

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько может продолжить карьеру в Италии. В конце ноября появилась информация, что футболист намерен покинуть мадридский клуб и перейти в «Наполи», но у неаполитанцев серьёзные конкуренты.

AS сообщает, что заполучить 25-летнего хорвата также хотят «Ювентус» и «Рома». Руководство «Атлетико» готово отпустить защитника в январе, но требует не менее € 25 млн.

Отметим, что в июле 2016 года «Атлетико» заплатил «Сассуоло» за Врсалько € 16 млн. Контракт хорвата с «матрасниками» действует до лета 2021 года.