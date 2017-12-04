Нападающий Джузеппе Росси продолжит карьеру в «Дженоа», сообщается на официальном сайте «грифонов». Клуб представит игрока на пресс-конференции завтра, 5 декабря.

«Дженоа» не разглашает деталей контракта с Росси, но, по данным итальянских СМИ, 30-летний игрок, пребывавший с лета в статусе свободного агента, договорился с генуэзцами о соглашении до конца нынешнего сезона.

Последним клубом Росси была «Сельта», которую он покинул в июле этого года после очередной серьёзной травмы. На протяжении карьеры форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Парму», «Вильярреал», «Фиорентину» и «Леванте».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Дженоа».