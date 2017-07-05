«Сельта» объявила об уходе Росси, восстанавливающегося от тяжёлой травмы колена

Нападающий «Сельты» Джузеппе Росси покинул клуб. «Сельта» не стала предлагать контракт футболисту, которого она арендовала у «Фиорентины» прошлым летом.
«Джузеппе Росси не будет играть за „Сельту“ в следующем сезоне. Клуб хочет выразить благодарность игроку за его отношение к делу и высокий профессионализм. Желаем Росси как можно быстрее оправиться от травмы. Удачи, Беппе», — говорится в заявлении клуба.
Футболист получил травму в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:2), врачи диагностировали у 30-летнего форварда разрыв крестообразных связок колена. Это была пятая серьёзная травма в карьере Росси.